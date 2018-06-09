Чемпионский парад «Вашингтона» пройдёт 12 июня

Стала известная точная дата проведения чемпионского парада «Вашингтон Кэпиталз», который впервые в своей истории одержал победу в Кубке Стэнли. Празднование пройдёт 12 июня, начало — в 11 часов утра по местному времени. Напомним, на параде ожидается около 100 тыс. зрителей.



Посмотреть парад может любой желающий. Болельщикам рекомендуется пользоваться общественным транспортом или одной машиной на несколько человек, в связи с тем что парковка по маршруту парада будет ограничена.

Папа Тротц. Человек, раскрывший Овечкина Овечкин ждал своего успеха13 лет. А Барри Тротц — все 20.

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