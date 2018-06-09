Брылин: после победы в Кубке Овечкина можно ставить на один уровень с Кросби

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин прокомментировал первую победу форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в кубке Стэнли.



«Лично для меня этот Кубок Стэнли изменил восприятие Овечкина-игрока. Все эти годы „Кэпиталз“ были одними из фаворитов, а, когда проигрывали, большая часть критики доставалась именно ему. Я на прошлой неделе смотрел NHL Network, где показали личную статистику Овечкина. Оказывается, у него все эти годы, несмотря на то, что не было успеха, был один из лучших показателей по голам за всю историю. Я этого не знал. Но голы голами, а смотрят на командный результат.



Сейчас, когда он добился такой победы, все могут смело ставить его вровень с Кросби, которых сравнивали друг с другом с первого дня. Я не удивлюсь, если Овечкина теперь прорвёт на победы. Помните, как было с Бреттом Халлом? У него тоже долго не получалось выиграть Кубок Стэнли, а затем он взял его в „Далласе“, а потом и с „Детройтом“. Кто сейчас знает, может, пришло время „Вашингтона“ как новой династии НХЛ? — цитирует Брылина официальный сайт лиги.

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