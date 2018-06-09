Трамп: если «Вашингтон» не захочет посетить Белый дом — он мне не нужен

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов принять в Белом доме «Вашингтон Кэпиталз», которые выиграли Кубок Стэнли. Отметим, что от приглашения команд-победительниц из НБА президент США отказался, поскольку их лидеры регулярно жёстко его критикуют.



«Думаю, „столичные“ у нас будут. Ну, само собой, посмотрим. Вы знаете моё отношение: если они хотят быть здесь — а это самое замечательное место на земле — то я здесь. Если они не хотят, мне они не нужны», — приводит слова Трампа NBC Sports.

«Разбил бы «Конн Смайт» пополам». История Овечкина и Кузнецова Капитан «Вашингтона» четыре года ждал Кузнецова в НХЛ, а потом ещё столько же, чтобы выиграть кубок в одном звене.

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