Николишин: когда Назаров кричал на Кузнецова, говорили, что подстрахуем Женю

Известный тренер Андрей Николишин рассказал о становлении Евгения Кузнецова в челябинском «Тракторе».



«Кузнецов тогда уже отличался от всех остальных, и не только талантом. Всегда был позитивным, такие люди к себе притягивают. Чувство юмора, самоирония… Мы, ветераны, по максимуму старались его оберегать. Тренировал „Трактор“ Андрей Назаров, а он за словом в карман не лезет. Молодой ты, не молодой — он словесно размазывал народ по льду и по раздевалке. Мы с Равилем Гусмановым помогали Кузе выжить в этих суровых условиях. С таким моральным давлением справиться тяжело: он всегда отличался большой креативностью, а когда тебя сравнивают с землей, эта креативность глушится. Если Назаров наорет на него, говорили Женьке: „Не переживай, делай свое дело. Если что — подчистим, подстрахуем“, — цитирует Николишина официальный сайт НХЛ.