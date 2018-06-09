Бондра: владелец «Вашингтона» не паниковал и оставил Тротца после трёх сезонов

Экс-форвард «Вашингтон Кэпиталз» Петер Бондра прокомментировал победу команды в Кубке Стэнли.



«На определенном этапе у меня были опасения, что команда может сломаться, и этот состав так и не поднимется выше завоевания Кубка президента. Но лидеры «Кэпиталс» оказались парнями с железной волей.



Владелец клуба Тед Леонсис и менеджеры команды никогда не паниковали, предоставляя игрокам и тренерам время на реализацию своих задумок. Нынешний главный тренер Барри Троц отработал в «Кэпиталс» уже четыре сезона. После тр`х предыдущих плей-офф его не стали увольнять и дали довести команду до идеального состояния.



Ещё по прошлогоднему 7-матчевому противостоянию с «Питтсбургом» было видно, что «Вашингтон» постепенно приучается бороться в плей-офф. Тогда им немного не хватило, чтобы пройти «Пингвинс», но сейчас Овечкин и его команда сумели преодолеть себя», — цитируют Бондру «Известия».

Папа Тротц. Человек, раскрывший Овечкина Овечкин ждал своего успеха13 лет. А Барри Тротц — все 20.