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Потапов — о победе в Кубке Гагарина: нужно честно делать своё дело

Потапов — о победе в Кубке Гагарина: нужно честно делать своё дело
Хоккей / КХЛ

Воспитанник «Торпедо» Алексей Потапов, завоевавший Кубок Гагарина в составе «Ак Барса», провёл ряд мероприятий в Нижегородской области и ответил на вопрос болельщиков.

«Как выиграть Кубок Гагарина? Возможно всё. Надо лишь верить и честно делать свое дело!» — приводит слова Потапова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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