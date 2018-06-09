Потапов — о победе в Кубке Гагарина: нужно честно делать своё дело

Воспитанник «Торпедо» Алексей Потапов, завоевавший Кубок Гагарина в составе «Ак Барса», провёл ряд мероприятий в Нижегородской области и ответил на вопрос болельщиков.



«Как выиграть Кубок Гагарина? Возможно всё. Надо лишь верить и честно делать свое дело!» — приводит слова Потапова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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