«Авангард» обменял права на Варфоломеева в «Металлург» на Никиту Пивцакина

Омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург» произвели обмен, информирует официальный сайт «ястребов». Омский коллектив получил защитника Никиту Пивцакина, магниторский клуб — права на форварда Павла Варфоломеева.



26-летний Пивцакин в 47 матчах регулярного чемпионата сезона-2017/18 набрал 21 (9+12) балл при показателе полезности "-4" и 26 минутах штрафного времени. В 11 играх плей-офф хоккеист очков не набрал.



22-летний Варфоломеев в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 принял участие в 51-м матче, записав в актив 25 (13+12) очков при показателе полезности «-16» и 30 минутах штрафного времени.

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