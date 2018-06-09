Сушинский: «Авангарду» нужны свои воспитанники, Пивцакин был приоритетом

Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал обмен с магнитогорским «Металлургом», в результате которого к «ястребам» присоединился защитник Никита Пивцакин.



«Никита Пивцакин — наш воспитанник, омским болельщикам он хорошо знаком и в дополнительном представлении не нуждается. Мобильный защитник, который надежен и самоотвержен в обороне, а также может быстро включиться в атаку, поддержать розыгрыш шайбы. Одной из важных целей „Авангарда“ является наличие в составе своих, омских хоккеистов, играющих за родной город. Возвращение Пивцакина было приоритетной задачей, которую нам удалось решить путем обмена. Добро пожаловать домой, Никита», — цитирует Сушинского официальный сайт команды.

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