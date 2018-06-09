Яковлев: России было реально тяжело на ОИ, а Германия — очень классная команда

Защитник СКА и сборной России Егор Яковлев прокомментировал победу на Олимпийских играх — 2018.



«Нам реально было тяжело. Вы же сами писали, да и все вокруг говорили, что кроме золота любой результат будет провальным. Когда на тебя так давят, то очень сложно выходить на лёд против любого соперника. Нет никакого права на ошибку. Представляете, многие едут на Олимпиаду с мечтой выиграть любую медаль, а для нас даже серебро было бы катастрофой.



В конце концов в финале против нас сыграла очень классная команда. Пусть говорят, что угодно, но немцы в Корее выглядели очень прилично. Не было никакого недонастроя с нашей стороны, но всё равно у сборной возникли проблемы», — цитирует Яковлева официальный сайт КХЛ.

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