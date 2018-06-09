Галлан: «Вегас» провёл великолепный сезон, но мы об этом не думаем

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан отметил, что его команда провела отличный сезон, но разочарование от поражение в финале Кубка Стэнли оказалось очень сильным.



«Да, мы провели великолепный сезон. Но сейчас мы об этом не думаем. Я не общался с командой после матча. Они меня просто не хотели слушать. Люди были расстроены, унылы. Не время их тревожить», — приводит слова Галлана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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