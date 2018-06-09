«Эдмонтон» подписал новый контракт с форвардом сборной Дании Расселлом

Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз продлил контракт с нападающим сборной Дании Патриком Расселлом, информирует официальный „твиттер“ „нефтяников“. Соглашение с 25-летним хоккеистом является двусторонним и рассчитано на один сезон.

В сезоне-2017/18 Расселл сыграл 68 матчей за фарм-клуб «Ойлерс» в АХЛ, записав в свой актив 27 (14+13) очков. На домашнем чемпионате мира — 2018 сыграл семь матчей за сборную Дании, не сумев отметиться результативными баллами.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»