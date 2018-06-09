Нападающий «Лады» Егор Бабенко стал НСА

Как стал известно «Чемпионату», нападающий тольяттинской «Лады» Егор Бабенко получил статус НСА — неограниченно свободного агента. Напомним, тольяттинский клуб исключили из КХЛ, следующий сезон он проведёт в Высшей хоккейной лиге.



В 39 матчах регулярного чемпионата сезона-2017/18 21-летний Бабенко записал в свой актив три (1+2) очка при показателе полезности "-4" и 10 минутах штрафного времени. В среднем игрок проводил на льду около 12 минут за матч.

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