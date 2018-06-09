Гуськов: у Пивцакина душа лежит к Омску, он будет в топ-3 защитников клуба

Заслуженный мастер спорта эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал переход Никиты Пивцакина из «Металлурга» в «Авангард» в обмен на Павла Варфоломеева.



«Пивцакин – защитник, Варфоломеев – нападающий, у них разные амплуа, поэтому я не могу сказать, равноценный ли это обмен. Наверное, здесь стоит отталкиваться от того, что Никита – воспитанник омского хоккея. Это немаловажно, потому что поднимает ажиотаж и здоровую конкуренцию среди мальчишек, которые стремятся попасть в команду, мечтают играть за „Авангард“. У самого Пивцакина душа должна лежать к Омску в любом случае, потому что он там родился, наверняка много друзей. Думаю, он ещё больше раскроется в этом сезоне. При своих болельщиках, которые его помнят, играется ещё лучше и продуктивней.



Что касается сильных сторон, я бы сказал, что Никита универсальный защитник, который может продуктивно сыграть как в обороне, так и при подключении к атаке. Чем более разносторонен защитник, тем более он ценен. Я бы отнёс Пивцакина именно к такому типу. Не знаю, какой стиль игры будет проповедовать „Авангард“ в этом году, но в „Магнитке“ Пивцакин почувствовал свой потенциал, раскрылся как защитник, который хорошо проявляет себя при игре в комбинационный, атакующий хоккей. Если в Омске будет хоккей атакующего плана, то Пивцакин может выйти на ещё более высокий уровень в плане результативности.



Если говорить о его роли в команде, то, на мой взгляд, ситуация складывается в пользу того, что Пивцакин будет выходить в первой или второй пятёрке, но это не значит, что там у него не будет конкуренции. В любом случае Пивцакин должен быть в топ-3 защитников „Авангарда“, а как он себя проявит, начиная со старта чемпионата, зависит уже от него самого», — сказал Гуськов «Чемпионату».

«Авангард» обменял права на Варфоломеева в «Металлург» на Никиту Пивцакина