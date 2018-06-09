Плющенко: поздравляю великого Овечкина с победой в Кубке Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал победу «Вашингтон Кэпиталз» в финале Кубка Стэнли.



«Поздравляю великого Александра Овечкина с победой в Кубке Стэнли и борьбе за приз самому ценному игроку. Твоя самоотверженность на пути к этой победе была бесценна. Как капитан ты сделал всё, чтобы привести «Вашингтон» к победе. Поздравляю всю команду, наслаждайтесь этим моментом», – написал фигурист в своём «инстаграме».

Посмотреть видео можно также в «инстаграме» Плющенко.

Второй день вечеринки «Вашингтона». Овечкин никогда не устанет гулять Александр даже спит с кубком в обнимку. Есть подтверждение!

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