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Плющенко: поздравляю великого Овечкина с победой в Кубке Стэнли

Плющенко: поздравляю великого Овечкина с победой в Кубке Стэнли
Хоккей / НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал победу «Вашингтон Кэпиталз» в финале Кубка Стэнли.

«Поздравляю великого Александра Овечкина с победой в Кубке Стэнли и борьбе за приз самому ценному игроку. Твоя самоотверженность на пути к этой победе была бесценна. Как капитан ты сделал всё, чтобы привести «Вашингтон» к победе. Поздравляю всю команду, наслаждайтесь этим моментом», – написал фигурист в своём «инстаграме».

Посмотреть видео можно также в «инстаграме» Плющенко.

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