Известный рестлер Triple H поздравил «Вашингтон» и подарил чемпионский пояс

Известный американский рестлер и актёр Пол Майкл Левек, выступающий под псевдонимом Triple H, поздравил «Вашингтон Кэпиталс» с первой в их истории победой в Кубке Стэнли, разместив фото одного из своих чемпионских поясов.



«Поздравляю „столичных“, Александра Овечкина и город Вашингтон с их первым Кубком Стэнли. Чтобы праздновать как настоящие мировые чемпионы, вам понадобится один из этих поясов», — написал в своём «твиттере» Triple H.

От Овечкина до Оши. Как «Вашингтон» собирал чемпионскую команду Оказалось, что для победы не обязательно совершать громкие обмены в дедлайн.

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