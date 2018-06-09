Брылин: если бы «Вегас» ещё и Кубок Стэнли выиграл, можно было бы снимать кино

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин прокомментировал успех «Вегас Голден Найтс», который дошёл до финала Кубка в своём дебютном сезоне.



«Вегас» в эти дни немного подзабыт, но его история не перестаёт быть одной из главных сенсаций мирового спорта в этом году. Никто не ожидал такого. Лишний повод вспомнить, что в спорте возможно всё. Если бы «Голден Найтс» ещё и Кубок Стэнли выиграли, можно было бы кино снимать. Больше всего лично меня удивило то, насколько быстро такой нехоккейный город, как Лас-Вегас, превратился в хоккейный.



Оглядываясь назад, можно заметить, что менеджментом была проделана хорошая работа по подбору игроков. У них были для этого и условия. Они могли собирать пятых-шестых нападающих в других клубах, а в НХЛ много команд, где можно найти на этом уровне очень приличных игроков. Все эти ребята в прежних клубах часто оставались в тени, а тут получили возможность проявить себя. Нужно было правильно расставить их по местам и найти правильные сочетания, что приводит нас в размышлениях к фигуре Жерара Галлана. Он доказал, что является тренером, который способен добиваться успеха в плей-офф, а заодно дал понять, что «Флорида» несколько поторопилась с ним расстаться», — цитирует Брылина официальный сайт лиги.

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