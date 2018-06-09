«Тампа-Бэй» — фаворит следующего сезона НХЛ по версии букмекеров

Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» — фаворит следующего сезона Национальной хоккейной лиги по версии букмекеров, информирует Yahoo Sports. Следом с одинаковыми цифрами идут «Бостон Брюинз», «Виннипег Джетс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вегас Голден Найтс».



Шестое и седьмое места разделили между собой «Нэшвилл Предаторз» и «Питтсбург Пингвинз». Действующий чемпион — «Вашингтон Кэпиталз» — занял только восьмую строчку, его шансы расцениваются как 1 к 14.

Второй день вечеринки «Вашингтона». Овечкин никогда не устанет гулять Александр даже спит с кубком в обнимку. Есть подтверждение!

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