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НХЛ опубликовала специальный клип в честь завоевания Овечкиным Кубка Стэнли

НХЛ опубликовала специальный клип в честь завоевания Овечкиным Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига подготовила специальный клип с нарезками эмоций капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в разных матчах плей-офф. Его команда, обыграв в финальной серии НХЛ «Вегас Голден Найтс», завоевала Кубок Стэнли.

«Александр Овечкин привёл «Вашингтон Кэпиталз» к победе в розыгрыше Кубка Стэнли, но ему стоит поработать над собой, если он собрался играть в покер. Обладатель приза Конна Смайта (как самый ценный игрок розыгрыша плей-офф) был просто не в состоянии скрывать самые разные эмоции и чувства во время плей-офф 2018 года. Отчаяние, облегчение, стыд, радость, восторг — всё это легко читалось на лице капитана «Кэпиталз» на пути к заветной цели. И это замечательно!» — говорится в заявлении, размещённом на официальном сайте НХЛ.

Видео можно посмотреть также на официальном сайте НХЛ.

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Его успеху рады почти все. Даже за океаном.
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