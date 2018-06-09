«Вашингтон» привёз кубок Стэнли на игру местной бейсбольной команды

«Вашингтон Кэпиталз» вернулись в столицу США с главным трофеем НХЛ, теперь их ожидает ряд мероприятий.

Первое из них проходит в субботу, 9 июня. Хоккеисты привезли кубок Стэнли на матч бейсбольной команды «Вашингтон Нэшеналс» («Washington Nationals»). Трофей на игру триумфально пронёс обладатель «Конн Смайт Трофи» Александр Овечкин.

Российский капитан произвёл символический бросок перед матчем, на котором будут присутствовать также владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис и главный тренер команды Барри Тротц, только со второй попытки.

Отметим, на протяжении 40 лет ни одна другая команда из Вашингтона не побеждала в главном турнире страны.