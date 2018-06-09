Овечкин произвёл символический бросок на бейсбольной игре только со второго раза

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал специальным гостем бейсбольного матча местной команды «Вашингтон Нэшеналс», где ему было предложено произвести символический бросок.

Российский хоккеист смог выполнить свою миссию лишь со второй попытки.

Видео можно посмотреть также в «твиттере» бейсбольного клуба.

На матче присутствуют владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис и главный тренер команды Барри Тротц.

Отметим, на протяжении 40 лет ни одна другая команда из Вашингтона не побеждала в главном турнире страны.