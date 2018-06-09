«Вашингтон» потратил около $ 100 тыс. на чемпионскую вечеринку для игроков

«Вашингтон Кэпиталз», завоевавший Кубок Стэнли, отпраздновал победу в Лас-Вегасе, где ранее обыграл местный «Вегас Голден Найтс» в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (4-1).

Издание Tmz сообщает, что в одном из ночных клубов города хоккеисты «столичных» потратили около $ 100 тыс., которые за них заплатило руководство клуба. Отмечается, что хоккеисты заказывали много алкоголя, в котором преобладали пиво, шампанское и ликёры.

На вечеринке присутствовал один из самых известных музыкантов в мире — диджей Тиесто. С ним Александр Овечкин провёл некоторое время за пультом диджея.