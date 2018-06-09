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Овечкин — о том, что «русская машина никогда не ломается»: ломаюсь прямо сейчас

Овечкин — о том, что «русская машина никогда не ломается»: ломаюсь прямо сейчас
Хоккей / НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал специальным гостем бейсбольного матча местной команды «Вашингтон Нэшеналс», где ему было предложено произвести символический бросок.

Он сумел совершить его только со второй попытки, а перед игрой прошла пресс-конференция. Овечкин выступал с партнёрами по команде Никласом Бекстрёмом и Джоном Карлсоном. Отмечается, что все игроки постоянно просили воду.

«Русская машина никогда не ломается», — отметил Бекстрём.

«Она сломалась», — пошутил в ответ Карлсон.

«Я уже ломаюсь. Не знаю, что мы будем сейчас делать. Пойду туда, куда пойдут ребята. Я сейчас просто ношу кубок», — парировал Овечкин.

Видео можно посмотреть также в «твиттере» NBC.

«Он больше не лузер». Америка — об Овечкине и «Вашингтоне»
Его успеху рады почти все. Даже за океаном.
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