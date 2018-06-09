Овечкин — о том, что «русская машина никогда не ломается»: ломаюсь прямо сейчас

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал специальным гостем бейсбольного матча местной команды «Вашингтон Нэшеналс», где ему было предложено произвести символический бросок.
Он сумел совершить его только со второй попытки, а перед игрой прошла пресс-конференция. Овечкин выступал с партнёрами по команде Никласом Бекстрёмом и Джоном Карлсоном. Отмечается, что все игроки постоянно просили воду.
«Русская машина никогда не ломается», — отметил Бекстрём.
«Она сломалась», — пошутил в ответ Карлсон.
«Я уже ломаюсь. Не знаю, что мы будем сейчас делать. Пойду туда, куда пойдут ребята. Я сейчас просто ношу кубок», — парировал Овечкин.
Видео можно посмотреть также в «твиттере» NBC.
«Он больше не лузер». Америка — об Овечкине и «Вашингтоне»
Его успеху рады почти все. Даже за океаном.