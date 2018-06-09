Овечкин: до сих пор не верю. Думаю, никто не верит, что мы чемпионы

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил, что до сих пор не может поверить в свой успех.



«Я до сих пор не верю. Думаю, никто не верит, что мы чемпионы. Но это круто, что мы завоевали Кубок Стэнли», — приводит слова Овечкина журналист Стивен Вайно в своём аккаунте в социальной сети «твиттер».

Сегодня, 9 июня, российский хоккеист стал специальным гостем бейсбольного матча местной команды «Вашингтон Нэшеналс», где ему было предложено произвести символический бросок. Российский хоккеист смог выполнить свою миссию лишь со второй попытки.