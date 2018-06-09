Овечкин: до сих пор не верю. Думаю, никто не верит, что мы чемпионы

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил, что до сих пор не может поверить в свой успех.
«Я до сих пор не верю. Думаю, никто не верит, что мы чемпионы. Но это круто, что мы завоевали Кубок Стэнли», — приводит слова Овечкина журналист Стивен Вайно в своём аккаунте в социальной сети «твиттер».
Сегодня, 9 июня, российский хоккеист стал специальным гостем бейсбольного матча местной команды «Вашингтон Нэшеналс», где ему было предложено произвести символический бросок. Российский хоккеист смог выполнить свою миссию лишь со второй попытки.
«Он больше не лузер». Америка — об Овечкине и «Вашингтоне»
Его успеху рады почти все. Даже за океаном.