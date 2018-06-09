Экс-форвард «Атланта» Бремберг: в КХЛ было много хаоса, клуб мне жестоко врал

Шведский нападающий Фредрик Бремберг, с которым подмосковный «Атлант» заключил и расторг контракт в межсезонье перед чемпионатом-2009/10, рассказал о своём опыте пребывания в КХЛ.

«В КХЛ было много хаоса. Перед началом сезона-2009/10 я обедал с агентом, и кто-то руководителей «Атланта» подошёл ко мне и сказал, что со мной расторгнут контракт. Мне даже не позволили поехать с командой на автобусе из отеля, в котором мы находились.

Из положительного выделю мастерство Сергея Мозякина, мне нравилось играть с ним, я выступал для него в роли распасовщика. Но чувствовалось, что в клубе мне не доверяют и пытаются избавиться.

Однажды утром мне постучали в дверь отеля и попросили пройти медобследование, чтобы проверить сердце. Я ничего не понимал, потому что у меня никогда не было проблем с сердцем. Оказалось, что «Атлант» подобным жестоким способом пытался разорвать со мной контракт», — рассказал Бремберг изданию Aftonbladet.

Фредерик – лучший бомбардир в истории шведской SHL, в 773 матчах он набрал 581 очко. В КХЛ Бремберг так и не провёл ни одного матча.