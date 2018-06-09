Сборная Латвии по хоккею побывала на приёме у президента страны

Сборная Латвии после успешного выступления на чемпионате мира–2018 по хоккею побывала в гостях у президента страны Раймондса Вейониса. Команда вышла в четвертьфинал мирового первенства.

«От имени всех болельщиков Латвии хочется сказать спасибо за ваши победы на чемпионате мира, которые дали нам положительные эмоции. Латвийскую команду можно характеризовались как символ единого командного духа, самоотдачи и желания достичь самых высоких результатов», — сказал Вейонис.

Наставник команды Боб Хартли, недавно возглавивший омский «Авангард», не присутствовал на встрече. Тренерский штаб латвийской команды представлял экс-рулевой тольяттинской «Лады» Артис Аболс.

Фото: delfi.lv