Тротц: я сейчас не в том состоянии, чтобы вести разговоры о контракте

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц сказал, что пока не в состоянии обсуждать своё будущее в клубе. Контракт специалиста истекает летом 2018 года.

«Я сейчас не в том состоянии, чтобы вести разговоры о контракте. Всегда говорил, что надо иметь ясность ума и спокойствие для этого. Сейчас мой ум не слишком ясный. Я сам в этом виноват», — цитирует Тротца клубный журналист Изабелль Хуршудян, отмечая, что наставник находится в непростом состоянии после празднования победы в Кубке Стэнли.

Ранее хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Никлас Бекстрём и Джон Карлсон дали пресс-конференцию, в ходе которой пили много воды и шутили о своём неважном состоянии.