Стал известен план предсезонной подготовки «Амура» к чемпионату-2018/19

Хабаровский «Амур» рассказал о плане подготовки к 11-му сезону КХЛ на своём официальном сайте.



13 июля команда соберётся в Хабаровске, где её ждёт трёхдневное углублённое медицинское обследование. С 16 июля по 1 августа «тигры» проведут учебно-тренировочный сбор в Хабаровске, после чего команда отправится во Владивосток, где 3 и 4 августа проведёт выставочные матчи против приморского «Адмирала».



После этого «Амур» через Хабаровск отправится в Астану, где поборется за кубок президента Республики Казахстан: 9 августа пройдёт игра с «Барысом», 10 августа — со сборной Казахстана, а 12 августа — с «Нефтехимиком». По завершении турнира «тигров» ждёт перелёт в Москву и выставочная игра против местного «Динамо» — она состоится 15 августа.



Следующим этапом в подготовке «Амура» к сезону станет чешский учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в городе Ческе-Будеёвице с 16 по 28 августа. В его рамках «тигры» проведут три тренировочные игры: 23 августа — с «Кометой» из Брно, 25 августа — с местным «Мотором», а 27 августа — с ещё одной командой, название которой будет объявлено позднее.



С 29 августа по 1 сентября команда будет готовиться непосредственно к старту регулярного чемпионата.

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