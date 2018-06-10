Музыкант Сергей Шнуров признался, что поддерживает омский «Авангард»

Лидер известной рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров во время концерта в Омске признался в тёплых чувствах к местному хоккейному «Авангарду».

«Я вообще болею, конечно же, СКА, я из Санкт-Петербурга. Но у меня, конечно, тёплые чувства к вашему «Авангарду». Сегодня игрок омской команды присутствует на нашем, так сказать, концерте. Вы его все хорошо знаете (речь шла об Илье Михееве, который вышел на сцену и подарил Шнурову именной свитер. – Прим. «Чемпионата»)», — сказал Шнуров на выступлении.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» омского «Авангарда».

Концерт «Ленинграда» в Омске собрал более 10 тыс. человек.