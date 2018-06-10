Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Вашингтон» — официальному «твиттер»-аккаунту Кубка Стэнли: взаимная подписка?

«Вашингтон» — официальному «твиттер»-аккаунту Кубка Стэнли: взаимная подписка?
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» в шутливой форме обыграл завоевание столичным клубом Кубка Стэнли.

Профиль «столичных» в социальной сети «Твиттер» обратился к официальному аккаунту Кубка Стэнли с вопросом: «Взаимная подписка?».

«Я думаю, настало время сделать наши отношения в «Твиттере» официальными», — ответил аккаунт Кубка Стэнли.

Напомним, 8 июня «Вашингтон» выиграл главный трофей Национальной хоккейной лиги, в серии до четырёх побед обыграв «Вегас Голден Найтс» (4-1). В составе «Вашингтона» сразу три российских игрока впервые в карьере стали победителями Кубка Стэнли: капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов.

Что после кубка? Новые цели для Овечкина
Возможно, для капитана «Вашингтона» всё только начинается.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент