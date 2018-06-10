«Вашингтон» опубликовал клип о дне Александра Овечкина с кубком Стэнли

Официальный аккаунт «Вашингтон Кэпиталз» в социальной сети «твиттер» подготовил специальный ролик, где показал день форварда Александра Овечкина с главным трофеем НХЛ.

Когда Овечкин расстанется с Кубком Стэнли?

Накануне, 9 июня, хоккеисты и руководство «столичных» побывали на игре местной бейсбольной команды, дали специальную пресс-конференцию, побывали в нескольких заведениях, в одном из которых встретили дочь президента США Дональда Трампа, а также искупались с кубком Стэнли в фонтане.

Видео также можно в официальном «твиттер»-аккаунте «Вашингтона».