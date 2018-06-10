Глава профсоюза КХЛ не видит проблемы в раннем выходе «Нефтехимика» из отпуска

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал информацию о том, что «Нефтехимик» может провести специальный сбор для хоккеистов своей команды раньше срока, положенного по регламенту лиги, путём его обхода.



«По нашей информации, в нижнекамском клубе в начале июля откроется уже традиционный для «Нефтехимика» молодёжный сбор для хоккеистов из МХЛ и хоккеистов без контрактов, причём он будет проведён в частном порядке, без клубных тренеров.



Кстати, в своё время похожий лагерь в такие же сроки мы с Дмитрием Юшкевичем проводили в Ярославле. «Локомотив» предоставлял нам, двум олимпийским чемпионам, лёд и раздевалку, мы изначально планировали работать с нашими сыновьями, но к ним присоединялись молодые игроки из МХЛ-А и МХЛ-Б. В итоге проводили полноценный сбор с участием трёх десятков хоккеистов, а некоторые игроки, его прошедшие, например, защитник Елесин, уже доросли до олимпийской сборной России.



Считаем, что чем больше молодёжь тренируется, тем лучше, для юниоров каждый дополнительный день подготовки идёт только в плюс. А вот для опытных хоккеистов с полноценными контрактами в КХЛ 50 дней на подготовку вполне достаточно. Тем более что в предстоящем сезоне КХЛ каждая команда впервые проведёт по 62 матча, так что нагрузки будут очень серьёзными. Такой режим подготовки и игр оцениваем как профессиональный», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.

Утверждён план подготовки «Нефтехимика» к сезону-2018/19