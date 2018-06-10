Отец Овечкина: Саша позвонил и сказал: «Пап, я тебя люблю, спасибо за всё»

Отец Александра Овечкина – новоиспечённого чемпиона НХЛ и обладателя «Конн Смайт Трофи» — Михаил Овечкин рассказал о победе сына в финале плей-офф Кубка Стэнли.

«Это успех не только сына, а всей команды. Конечно, не сомневался, что «Вашингтон» победит. Они были заряжены только на победу, только на Кубок Стэнли. На «Питтсбурге» сколько раз они спотыкались. Потом, видно, они всё проанализировали, подготовились хорошо. Разобрали свои ошибки. Молодцы. Это самый счастливый год.

Я очень доволен, мама довольна. Вся семья довольна. Самое главное, что и Сашка, и Кузнецов, и Орлов прославляют наш российский хоккей! Он прославляет нашу великую родину!

Что сказал Саша, когда позвонил после победы? «Пап, я тебя люблю, спасибо за всё». Я же был с ним на всех тренировках, когда он в детях был. Когда Виктор Васильевич Тихонов взял его в 17 лет в сборную России, я тоже ездил на все игры, на все турниры. После каждой игры он спрашивал: «Пап, ну как, ну как?» — рассказал Овечкин-старший в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.