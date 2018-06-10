АХЛ: «Техас» проиграл пятый матч финала «Торонто Марлис», у Гурьянова – «-3»

В АХЛ продолжается финальная серия плей-офф Кубка Колдера, в котором встречаются фарм-клубы команд НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» и «Даллас Старз».

В пятом матче серии «Торонто Марлис» оказались сильнее «Техаса» на выезде со счётом 6:2 и повели в серии – 3-2.

Российский нападающий «Техаса» Денис Гурьянов провёл второй матч в финальной серии плей-офф НХЛ, до этого он пропустил четыре встречи игр на вылет. Воспитанник тольяттинского хоккея не отметился баллами за результативность, не нанёс ни одного броска за матч и завершил его с показателем полезности «-3».