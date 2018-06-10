Владимир Путин поздравил Александра Овечкина с завоеванием Кубка Стэнли

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с завоеванием Кубка Стэнли.

«Мы с Сашей в хороших добрых личных отношениях. Он выражал даже желание вернуться в Россию, здесь играть. Но контрактные его обязательства не позволили ему это сделать. Но на самом деле это, может быть, и неплохо для его личной карьеры, потому что он теперь наконец-то стал обладателем Кубка Стэнли.



Я его поздравляю так же, как и всю команду, в которой он играет. Это достижение для любой команды в большом хоккее. А что касается встречи – мы с ним и так регулярно встречаемся, даже встречались тогда, когда он Кубок Стэнли не выиграл.



Я не смотрел матч, потому что был занят по работе, как в таких случаях говорят», – сказал Путин в ходе пресс-конференции на саммите ШОС.

Овечкин является учредителем неформального движения в поддержку Президента Российской Федерации под названием PutinTeam.