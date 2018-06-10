Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Эдмонтон» выменял у «Торонто» 23-летнего Нолана Веси

«Эдмонтон» выменял у «Торонто» 23-летнего Нолана Веси
Хоккей / НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» и «Торонто Мэйпл Лифс» произвели обмен, в результате которого нападающий Нолан Веси пополнил состав «нефтяников». «Торонто» получил за 23-летнего хоккеиста условный выбор в седьмом раунде драфта Национальной хоккейной лиги 2020 года.

Нолан Веси – младший брат известного нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Джимми Веси, который летом 2018 года выйдет на рынок свободных агентов.

Веси-младший ранее четыре года провёл в NCAA, сыграв 145 матчей и записав в свой актив 82 (39+43) результативных балла.

«Эдмонтон» подписал новый контракт с форвардом сборной Дании Расселлом
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент