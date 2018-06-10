Малыхин: мне достаточно месяца, чтобы начать скучать по хоккею

Нападающий «Ак Барса» Фёдор Малыхин рассказал о впечатлениях, которые у него остались после завоевания Кубка Гагарина с казанским клубом, а также о том, как он проводит межсезонье.

«Такое не забывается. Эмоции непередаваемые. Словами не описать. Настоящее спортивное счастье. Добились той цели, которую перед собой ставили. Эйфории уже, конечно, никакой нет. Прошла. Воспоминания остались приятные, но на этом останавливаться нельзя. Нужно дальше работать и стремиться завоевать следующий Кубок Гагарина.

У нас был сплочённый коллектив, и все звенья выглядели достойно. Я уже отвозил Кубок Гагарина в свой родной Екатеринбург, в хоккейную школу, воспитанником которой являюсь. Всё прошло прекрасно. Организовали здорово, на должном уровне.

Мне месяца достаточно, чтобы начать скучать по хоккею. Как обычно провожу отпуск? Пассивно. Лежа у моря или бассейна. Спорта и так в сезоне хватает. Единственное, могу с ребятами поиграть в волейбол. А сейчас уже начал тренироваться, опять же в Екатеринбурге. Почему там? Привык заниматься по накатанной программе с одними и теми же людьми», — приводит слова Малыхина официальный сайт КХЛ.