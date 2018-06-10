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Андре Бураковски и Якуб Врана сделали татуировки в честь завоевания Кубка Стэнли

Андре Бураковски и Якуб Врана сделали татуировки в честь завоевания Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ

Нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Андре Бураковски и Якуб Врана решили увековечить завоевание Кубка Стэнли на своих телах.

Идея сделать татуировки пришла игрокам во время празднования чемпионства, когда они танцевали возле клубного автобуса, находясь в нетрезвом состоянии. Тем не менее форварды не забыли про своё обещание, данное фанатам, и сделали татуировки, рассказывает NBC Sports.

Врана на левом запястье «набил» кубок Стэнли, две клюшки и три звезды в цветах «Вашингтона». Бураковски на левой руке «набил» дату завоевания главного трофея НХЛ.

Видео с Андре Бураковски также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports.

Фото с Якубом Враной также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports.

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