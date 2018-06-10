Первый тренер Орлова: Дима – доказательство сильных традиций новокузнецкой школы

Первый тренер защитника «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрия Орлова, завоевавшего Кубок Стэнли, Владимир Ефимов рассказал о своём воспитаннике.



«Конечно, мы следили за Кубком, болели и желали победы нашим ребятам. Дозвониться до Димы не смог, но поздравил его отца, который там был с ним. Орлов – целенаправленный мальчик, честный парень по отношению и к спорту, и к ребятам. Это его всегда отличало. И с самого начала в своей возрастной группе, 1991 года рождения, был лидером.

Заведено, что каждый из хоккеистов, завоевавших Кубок Стэнли, может привезти его на свою родину. Конечно, хотелось бы и трофей увидеть, и лично поздравить. Это наш парень, наш ребёнок. И это ещё одно доказательство сильных традиций новокузнецкой хоккейной школы», — приводит слова Ефимова «Р-Спорт».