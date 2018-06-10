НХЛ опубликовала специальный клип по итогам плей-офф сезона-2017/18

Национальная хоккейная лига опубликовала семиминутный видеоклип, посвящённый прошедшему плей-офф сезона-2017/18.

В нём отмечены все ключевые моменты и сюжеты матчей на вылет: неудавшаяся попытка «Питтсбург Пингвинз» сделать «трипит», выдающееся выступление «Вегас Голден Найтс» и чемпионство «Вашингтон Кэпиталз».

В составе «Вашингтона» сразу три российских игрока впервые в карьере выиграли финал Кубка Стэнли. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин пробился в главную серию года с 13-й попытки, нападающий Евгений Кузнецов — с четвёртой, защитник Дмитрий Орлов в третий раз в карьере играл в плей-офф НХЛ.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.