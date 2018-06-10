Артамкин: Гудачек так веселится, что его шутки можно в расписание клуба вносить

21-летний голкипер «Северстали» Алексей Артамкин рассказал о своих партнёрах в череповецком клубе, с которыми он выступал в минувшем сезоне.

«Гудачек – очень открытый человек, отлично говорит по-русски. Мы с ним очень хорошо общались, до сих пор поддерживаем связь, переписываемся. Байки у Юлиуса были про всё: про дочерей, про его жизнь в Словакии, про то, как он играл в Швеции. Шутил много, его шутки можно было в расписание вносить. Кстати, когда он рассказывал про Швецию, объяснил, как появилась идея «Гуда-шоу». Вратарь «Фрёлунды» делал что-то подобное, а когда он закончил карьеру, традиция делать шоу после матча перешла к Юлиусу.

С Виталием Вишневским мы познакомились в Ярославле, когда он тренировался вместе с молодёжной командой несколько лет назад. Он тогда был без клуба и готовился к сезону самостоятельно, поэтому тренировался вместе с «молодёжкой». Виталий очень правильный мужчина, с ним интересно было поговорить про игру в «Локомотиве» и про жизнь в Калифорнии», — рассказал Артамкин официальному сайту МХЛ.