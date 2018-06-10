Титов: у «Вашингтона» хороший потенциал выиграть Кубок Стэнли и в следующем году

Главный тренер челябинского «Трактора» Герман Титов рассказал, за счёт чего «Вашингтон Кэпиталз» сумел завоевать Кубок Стэнли и высказал предположение, что успех «столичных» может повториться в следующем сезоне.

«Вашингтон» заслужил эту победу своей игрой по ходу сезона. Да, у команды были спады, но регулярный чемпионат трудно пройти на одном дыхании, а в плей-офф были извлечены уроки из прошлого сезона: вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби был намного сильнее, в обороне и нападении команда была более сбалансированной. Команда оказалась сыгранней.



Посмотрите, как Александр Овечкин ложился под шайбу, он играл не только на атаку, но и всё делал для обороны. Кузнецов выдал невероятную игру в этом плей-офф, не только в серии с «Вегасом», но и во всём розыгрыше, а также весь регулярный чемпионат здорово сыграл. Орлов известен как атакующий защитник и заметно, как он прибавил в обороне.



У «Вашингтона» хороший потенциал для того, чтобы попытаться выиграть Кубок Стэнли и в следующем году. Команде нужно сохранить свой костяк. У неё очень хороший потенциал — посмотрите, как хорошо в плей-офф сыграли третье и четвёртое звенья», — отметил Титов в интервью ТАСС.