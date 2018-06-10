«Лада» подписала 21-летнего защитника из нефтекамского «Тороса»

Защитник Дмитрий Возовик присоединился к составу «Лады», информирует официальный сайт тольяттинского клуба.

Срок соглашения составляет один год.

В прошедшем сезоне Возовик выступал за нефтекамский «Торос», в 48 матчах регулярного чемпионата Дмитрий отметился 13 (5+8) очками при показателе полезности «+1» и 54 минутах штрафного времени. Также 21-летний защитник провёл пять матчей плей-офф Высшей хоккейной лиги и не отметился результативными баллами при показателе полезности «-3» и пяти минутах штрафа.