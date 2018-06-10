Третьяк: не надо спешить с организацией показа Кубка Стэнли в России

Федерация хоккея России не будет торопиться с организацией встречи Кубка Стэнли. Об этом ТАСС рассказал президент организации Владислав Третьяк.



«Самое главное, нужно посмотреть расписание маршрута кубка, кому его первым отдадут, кому повезут. Надо понять, либо он сначала по Северной Америке будет путешествовать, либо к нам отвезут, а потом решим, как организовать встречу. Надо не спешить, посмотреть, как это красиво можно сделать», — сказал Третьяк.



В последний раз Кубок Стэнли привозили в Россию в конце июля прошлого года, когда обладателем трофея стал «Питтсбург», за который выступает Евгений Малкин, а одним из тренеров является Сергей Гончар.

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