Мама Овечкина: обещали Леонсису пять Кубков Стэнли. Один раз уже получилось

Татьяна Овечкина, мать нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, обладателя Кубка Стэнли и «Конн Смайт Трофи», рассказала, как смотрела решающий матч финальной серии с «Вегас Голден Найтс», а также поведала об обещании, данном владельцу «Вашингтона» Теду Леонсису несколько лет назад.

«Пронзительная победа, до слёз. Я в Лас-Вегас не полетела. Далеко — пять часов в самолёте. Болела в Вашингтоне. И это кошмар, конечно. Очень переживала! И так захватывающе, что можно с ума сойти от нервов. Когда ребята начали проигрывать 2:3 после двух периодов, думаю: «Ну всё, будет шестой матч». А потом себя разубедила: «Нет, не может быть такого, чтобы Сашке не повезло. Не может!». И вот ребята собрались. Смит-Пелли сравнял счёт, а Эллер забил «золотой» гол. Это такой восторг, что описать трудно!

Когда мы подписывали новый контракт на 13 лет, за столом собралась вся наша семья — я, мой муж, Саша, его брат Миша. И мы сказали мистеру Леонсису: «Теперь пять раз выиграем Кубок Стэнли». Один раз уже получилось, осталось ещё четыре», — приводит слова Татьяны Овечкиной официальный сайт НХЛ.