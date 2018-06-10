Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Овечкин и Холтби придут на шоу комика, который неоднократно высмеивал россиянина

Овечкин и Холтби придут на шоу комика, который неоднократно высмеивал россиянина
Хоккей / НХЛ

Обладатели Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Брэйден Холтби станут гостями популярного американского телевизионного шоу на канале NBC «The Tonight Show» с Джимми Фэллоном.

Выход программы в эфир запланирован на 11 июня, 6:35 мск.

Ранее популярный в США телеведущий Фэллон неоднократно высмеивал внешний вид российского капитана «столичных». В частности, комик сравнивал лицо Овечкина с лицом человека из эпохи мамонтов в рамках специальной рубрики, посвящённой внешнему виду хоккеистов Национальной хоккейной лиги, а также шутил над стрижкой Александра.

Комик из США пошутил над стрижкой Александра Овечкина
Овечкин купается в фонтане и пьёт шампанское из Кубка Стэнли вниз головой
Учитесь праздновать победы у хоккеистов.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент