Овечкин и Холтби придут на шоу комика, который неоднократно высмеивал россиянина

Обладатели Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Брэйден Холтби станут гостями популярного американского телевизионного шоу на канале NBC «The Tonight Show» с Джимми Фэллоном.

Выход программы в эфир запланирован на 11 июня, 6:35 мск.

Ранее популярный в США телеведущий Фэллон неоднократно высмеивал внешний вид российского капитана «столичных». В частности, комик сравнивал лицо Овечкина с лицом человека из эпохи мамонтов в рамках специальной рубрики, посвящённой внешнему виду хоккеистов Национальной хоккейной лиги, а также шутил над стрижкой Александра.

Комик из США пошутил над стрижкой Александра Овечкина