«Каролина» подписала новые двусторонние контракты с двумя форвардами

Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» объявил о подписании двух новых двусторонних контрактов с нападающими Эндрю Потуралски и Патриком Брауном.

Оба соглашения заключены сроком на один сезон, информирует официальный сайт клуба.

В сезоне-2017/18 Потуралски провёл 76 матчей регулярного чемпионата АХЛ за фарм-клуб «Харрикейнз», записав в свой актив 49 (22+27) очков. В плей-офф 24-летний форвард сыграл в восьми встречах и набрал 5 (1+4) результативных баллов.

Браун сыграл за фарм-клуб «Харрикейнз» в АХЛ 68 матчей регулярного чемпионата, записав в свой актив 27 (7+20) очков. В плей-офф 26-летний нападающий сыграл в восьми встречах и набрал 3 (1+2) результативных балла.