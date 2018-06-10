Тюменский «Рубин» подписал защитника Никиту Кротикова

Состав тюменского «Рубина» пополнил защитник Никита Кротиков, информирует официальный сайт ВХЛ.



27-летний игрок обороны уже выступал в сибирской команде в сезоне-2012/13. Тогда Никита провёл всего пять матчей, отдав одну голевую передачу. Хоккеист хорошо знаком наставнику «Рубина» Михаилу Звягину. Последние два сезона он играл под его началом в курганском «Зауралье».



Всего в чемпионатах ВХЛ воспитанник школы московского «Динамо» провёл 326 матчей и набрал 42 (13+29) балла. В 13 матчах плей-офф минувшего сезона он проводил на льду больше 19 минут и набрал всего 6 минут штрафа.

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