Фридман: Тротц мог быть уволен из «Вашингтона» в ноябре

Известный инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал, что главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц, выигравший с командой Кубок Стэнли, мог быть уволен в прошлом ноябре.

«14 и 16 ноября «Вашингтон» жёстко проиграл «Нэшвиллу» (3:6) и «Колорадо» (2:6), после этого Барри Тротц «увидел» перед собой тренерскую гильотину. Однако он избежал увольнения. «Кэпиталз» дома выиграли у «Миннесоты» (3:1) 18 ноября, а затем праздновали успех в 11 из 14 матчей», — сказал Фридман.

Также инсайдер отметил, что годовая зарплата Тротца составляет около $ 1,5 млн. Это самый низкий показатель среди тренеров, работающих на данный момент в НХЛ и выигрывавших Кубок Стэнли, поэтому теперь Тротц может рассчитывать на существенное увеличение контракта.