Яндач – о Ржиге в сборной Чехии: трудно сказать, лучший ли это вариант

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач, до недавнего времени возглавлявший сборную Чехии, поделился мнением о своём преемнике Милоше Ржиге.

«Что бы Ржига ни спрашивал у меня, я расскажу ему необходимую информацию. Я заинтересован в том, чтобы чешский хоккей шёл вперёд. Трудно сказать, является ли Милош наиболее подходящим специалистом для сборной Чехии, потому что многие специалисты ответили отказом. Меня назначали в национальную команду в похожих условиях.

Нельзя говорить, что Ржига может допустить какие-то ошибки из-за своего характера. Мы же сами выбрали его. Давайте поверим, что это правильный ход. Он занял позицию, на которую никто особо не хотел идти. Ржига намерен помочь чешскому хоккею, хотя может понести репутационные потери», — цитирует Яндача издание IDnes.cz.