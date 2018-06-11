Назаров: у Кузнецова — Кубок Стэнли, у Дадонова — Кубок Гагарина. Делайте выводы

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу «Вашингтон Кэпиталз» в финале Кубка Стэнли 2018 года и вспомнил, как в «Тракторе» его тренерский штаб запускал карьеру Евгения Кузнецова.

«Интересная серия получилась. С одной стороны — российские легионеры «Вашингтона», с другой — собранный с миру по нитке и сыгравший с листа клуб-новичок «Вегас». Получается, всё парадоксально и порой построено на эмоциях, на реваншистских амбициях не только в КХЛ, но и в НХЛ. Есть о чём подумать.

Естественно, переживал и за своего старого знакомого Евгения Кузнецова, и за уникального снайпера Александра Овечкина, с которым в своё время удалось поработать в сборной России — и с Вячеславом Быковым, и с Зинэтулой Билялетдиновым. Россиян, в том числе защитника Дмитрия Орлова, — с большой победой, так держать!

Кстати, триумф Овечкина — это ещё победа и всего московского «Динамо», советником генерального директора которого Александр в последние годы трудится. Мне это особенно приятно, ведь именно в «Динамо» в Новогорске я начинал свою профессиональную карьеру. Для меня это второй родной клуб — после «Трактора».

Кузнецов? Евгений рос в очень непростых личных обстоятельствах, его первые шаги в Челябинске были робкими, как, кстати, и шаги другого будущего обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Войнова. Честно скажу, тренерскому штабу приходилось сильно рисковать: бьёмся в «Тракторе» с одним из самых оптимизированных бюджетов в лиге за место в плей-офф, каждый балл — на весь золота, не хватит одной победы — и всё, ты не в плей-офф и без работы. А тут 16-17-летние мальчишки, которые пока сырые и будут давать результат разве что в перспективе. Или не будут давать… Но всё-таки Кузнецова с Войновым мы ставили — и угадали, оба уже с Кубками Стэнли. А другая молодёжь того «Трактора» — Дадонов, Бурдасов, Попов, Глинкин — уже с Кубками Гагарина. И все — в топ-командах. Делайте выводы!» — цитирует Назарова Russia-Hockey.